Pescara, assumeva anabolizzanti per cani: 34enne arrestato dai Nas

17:01 - Un'operazione antidoping condotta dai Nas di Pescara ha portato all'arresto di un 34enne di Montesilvano con l'accusa di ricettazione e falsificazione di ricette mediche. L'uomo, appassionato di culturismo, assumeva anabolizzanti per cani e gatti per incrementare la massa muscolare, sfruttando ricette autoprescritte compilate su bollettari medici rubati. Il 34enne era già noto alle forze dell'ordine, che lo avevano indagato in passato per fatti analoghi.

Il forte consumo di questa tipologia di farmaci di uso veterinario, in particolare lo Stargate, anabolizzante per cani, gatti e cavalli, comporta conseguenze sanitarie molto gravi, come acne, ginecomastia, ritenzione idrica, malattie cardiovascolari, patologie tumorali, impotenza e alopecia prematura.



L'indagine è partita in seguito al ritrovamento di alcune ricette, compilate su bollettari medici rubati. L'uomo avrebbe falsificato le ricette utilizzando alcuni bollettari medici sottratti ad un ambulatorio veterinario.



Il culturista è stato individuato dopo una lunga attività di investigazione presso le farmacie dove le ricette venivano spedite e presso gli studi medici derubati. A inchiodarlo, le registrazioni delle telecamere delle farmacie.