Omicidio Vasto, pm: "Indagine velocissima, solo 110 giorni"

"Le indagini sono durate 110 giorni dalla data dell'incidente: direi che ci sono tutti i tempi rapidi per arrivare a una sentenza in meno di otto mesi". Lo ha detto il capo della Procura di Vasto, Giampiero Di Florio, parlando del caso di Fabio Di Lello, l'uomo che ha vendicato la moglie morta in un incidente ammazzando l'automobilista che l'ha investita. "Nessuna lentezza, ma anzi emerge la nostra celerità nella trattazione dei processi", ha aggiunto.