Omicidio Vasto, il parroco ai funerali di Italo: basta social media e odio

Momenti di commozione al funerale di Italo D'Elisa, il 21enne ucciso a Vasto da Fabio Di Lello per vendicare la morte della moglie Roberta, investita dal giovane in un incidente a luglio. "Si fermi questa ondata di odio. Basta con questa violenza. Non si può andare avanti con l'odio - ha detto il parroco -. Basta con i social media. Dobbiamo tornare a parlare tra di noi. Senza conoscere abbiamo condannato".