Nasconde la madre morta per intascare la pensione: tenta suicidio

Ha tenuto nascosto per mesi in uno sgabuzzino il cadavere dell'anziana mamma al fine di continuare ad incassare la pensione poi quando è stato scoperto ha tentato il suicidio. A fare la macabra scoperta sono stati i carabinieri a Busci, frazione del comune di Montereale (L'Aquila). Il cadavere della 92enne era in stato di decomposizione. Il figlio di 64 anni alla vista dei militari ha ingerito diversi ansiolitici ed è stato ricoverato