Morti vaccino, due casi in Abruzzo

19:38 - Continua a preoccupare il caso del vaccino antinfluenzale Novartis, due lotti del quale sono stati ritirati: in Abruzzo sono state segnalate due morti sospette, in entrambi i casi di anziani vaccinatisi da poco. Intanto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, interviene spiegando che il ministero agirà "con estrema durezza qualora ci fossero riscontri verificati, ma non bisogna creare allarmismi prima che ci siano evidenze".