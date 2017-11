Maltempo, piogge e vento al Centro-Sud: emergenza in Abruzzo

La pioggia che cade da oltre 24 ore sta creando problemi sulla costa abruzzese, al confine fra le province di Pescara e Teramo. Disagi fra Silvi (Teramo) e Pineto (Teramo) dove la Statale Adriatica risulta allagata in alcuni tratti. Problemi anche sull'autostrada A14 Adriatica, dove è stato chiuso il tratto tra Pineto e Pescara Nord in direzione sud per allagamenti. Anche la circolazione ferroviaria è stata interrotta sulla linea adriatica, per poi riprendere, per il rischio di esondazione del torrente Piomba. Scuole chiuse in quasi tutti i comuni costieri.



Ma l'emergenza in Abruzzo riguarda non solo la costa ma anche l'interno, dove si sono verificate numerose frane ed è massima la sorveglianza per tutti i corsi d'acqua. Più a nord, tutti i Comuni dell'Unione dell'Appennino bolognese hanno deciso di presentare un esposto alla Procura nei confronti dell'Enel, per l'interruzione della distribuzione di energia elettrica causata dalla nevicata di lunedì, che ha tenuto a lungo senza luce diversi cittadini delle zone coinvolte. L'azienda ha assicurato che in giornata la situazione tornerà alla normalità, ma i Comuni sostengono di essere ancora al buio.