Maltempo in Abruzzo, riaperto l'aeroporto di Pescara

L'aeroporto d'Abruzzo torna operativo. Sulla città di Pescara non nevica più e il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha consentito di riaprire lo scalo. Si sta ora procedendo all'imbarco del volo per Torino, mentre successivamente dovrebbe decollare anche quello per Francoforte i cui passeggeri, circa 150, attendono di partire da oltre 48 ore. Diversi i voli cancellati negli ultimi due giorni a causa della neve e del maltempo.