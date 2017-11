Maltempo in Abruzzo, circolazione treni ferma in via precauzionale

Circolazione ferroviaria interrotta sulla linea adriatica, tra le stazioni di Montesilvano (Pescara) e Pineto (Teramo), per il rischio di esondazione del torrente Piomba, al confine tra i comuni di Città Sant'Angelo (Pescara) e Silvi (Teramo). Lo stop alla circolazione è stato disposto in via precauzionale. Per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza, è stato istituito il servizio sostitutivo con autobus tra le stazioni di Pescara e San Benedetto.