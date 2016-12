30 dicembre 2014 Maltempo, gelo polare al centro-sud

15:36 - Gravi problemi al centro-sud per il maltempo e il freddo polare. In Abruzzo è stata chiusa la A24 ai mezzi pesanti dopo la nevicata notturna. Ma è allerta su tutta la linea adriatica: la Protezione civile ha diramato un avviso che prevede nevicate fino al livello del mare su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Termometro in picchiata: fino a -14 in Ciociaria. Neve in Puglia: sulla A14 e A16 transito con catene.

Guasti linea Fs Marche per ghiaccio e vento - Rallentamenti dei treni nelle Marche a causa del maltempo. A Jesi, lungo la linea Ancona-Foligno, il ghiaccio ha provocato un guasto ad un deviatoio. Un Intercity e 2 regionali hanno subito ritardi fino a 40 minuti. Coinvolti anche altri due regionali. Sulla linea Ancona-Falconara dalle 7:45 circolazione dei treni con ritardi fino a 40 minuti per un guasto della linea elettrica sul binario in direzione Falconara a Torrette: un telone smosso dal vento ha fatto contatto con i cavi elettrici.



Su Gran Sasso -20° e anche bufera di neve - Freddo artico sul Gran Sasso: a Campo Imperatore la colonnina di mercurio fa segnare questa mattina -20° ed è in corso una bufera di vento e neve. La neve però non riesce a fermarsi a terra per via dei venti impetuosi. Impianti sciistici tutti chiusi. All'Aquila intanto ha ripreso a nevicare leggermente e la temperatura è -6 gradi centigradi.



In Ciociaria -14° - Continua l'ondata di gelo nel Frusinate con gli ultimi giorni dell'anno all'insegna del grande freddo. La temperatura polare è stata registrata la notte scorsa a Campocatino dove le raffiche di vento bloccano l'apertura delle piste. Nella localita' sciistica di Guarcino il termometro è arrivato a - 12. Quasi la stessa situazione a Campo Staffi, nel Comune di Filettino.



Bufera neve a Sulmona e Scanno - Una bufera di neve ha colpito la Valle Peligna in particolare difficoltà nella circolazione sulla statale 17 tra Popoli (Pescara) e Roccaraso (L'Aquila). Si procede a passo d'uomo per la scarsa visibilità e per le folate di neve e vento che invadono la sede stradale. La situazione anche nella Valle del Sagittario in direzione Scanno (L'Aquila) dove la neve ha raggiunto i 50 cm.



Nevicata sull'Umbria ma strade transitabili - Nevicata su gran parte dell'Umbria. La precipitazione ha interessato soprattutto la provincia di Perugia. La polizia stradale riferisce comunque che le strade principali sono tutte transitabili. La neve è caduta sui valichi appenninici, interessando comunque anche parte della provincia di Terni.



Neve in Puglia, su A14 e A16 transito con catene - Disagi su strade e autostrade della Puglia si registrano a causa di violente piogge e neve. Sulla A14 e A16 a causa della neve vengono fatti transitare soltanto i mezzi provvisti di pneumatici invernali o di catene. Disagi si sono verificati sulla statale 96 dove il traffico prosegue a singhiozzo a causa di mezzi pesanti di traverso per via del ghiaccio che si e' depositato sull'asfalto. Innevata anche la cosiddetta strada regionale 6 che collega Barletta Andria e Minervino ma al momento non si registrano problemi per quanto riguarda il traffico. La polizia stradale suggerisce cautela nel territorio di Spinazzola e Poggiorsini a causa delle strade coperte di ghiaccio.