Malore in montagna, morto un 52enne

Un 52enne di Isola del Gran Sasso (Teramo) è morto durante una passeggiata in montagna, probabilmente a causa di un infarto. E' accaduto sul versante teramano del Gran Sasso a circa duemila metri in località Madonnina. Ad allertare i soccorsi è stato un amico. L'elicottero decollato dall'Aquila ha raggiunto gli escursionisti in quota e trasportato la salma all'ospedale di Teramo.