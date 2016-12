Lite,spunta ascia:arrestato 26enne

Provoca un incidente e aggredisce con l'ascia il conducente dell'altra auto, i passeggeri intervengono e scoppia una rissa: con l'arrivo dei carabinieri tutto si conclude con un arresto e 4 denunce, anche per guida in stato di ebbrezza. E' accaduto a Pizzoli (L'Aquila). A finire in manette un 26enne con l'accusa di lesioni personali aggravate dall'uso di arma e rissa. Denunciate per rissa altre tre persone, tra i 19 e i 45 anni.