Lanciano, perse il lavoro a causa di un disservizio delle Poste: risarcita

12:10 - Ha visto il sogno della sua vita infrangersi a causa di un errore delle Poste che ne ha pesantemente condizionato la situazione lavorativa. C. I., all'epoca 29enne, avrebbe dovuto iniziare a lavorare come infermiera all'Asl di Fermo l'1 agosto 2000. Ma soltanto 20 mesi dopo, il 5 gennaio 2002, l'Asl la informò che il telegramma di assunzione era stato spedito. Le Poste non lo avevano mai consegnato perché archiviato come "illeggibile".

Il postino non suonò mai alla sua porta e lei perse un'importante occasione. La donna ha citato Poste Italiane per questo grave disservizio e il giudice del tribunale civile di Lanciano, Giovanni Nappi, ha disposto un risarcimento pari a 127.312 euro a favore dell'infermiera. Il legale della donna aveva richiesto 400mila euro di risarcimento ma il giudice ha accordato la compensazione soltanto per i danni patrimoniali, non per quelli biologici e psichici.