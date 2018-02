Ha ucciso la compagna e poi lo ha fatto sembrare un incidente domestico per sviare le indagini. I carabinieri lo hanno però arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Si tratta di un cinquantaduenne di origine romena di Tagliacozzo, nell'Aquilano. Il 7 novembre scorso Catalin Bucatarula, romena, 38 anni, era stata trovata senza vita in un'abitazione di Colli di Monte Bove, frazione di Carsoli (L'Aquila) dove prestava servizio come badante.