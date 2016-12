L'Aquila, tragedia a scuola: 17enne scivola dalla sedia in classe e muore

Uno studente di 17 anni, Christian Lombardozzi, è morto dopo essere caduto dalla sedia durante una lezione nell'Istituto Alberghiero di Roccaraso (L'Aquila). La sedia sarebbe stata di plastica, non a norma: la procura ha aperto un fascicolo. Fatale per il giovane l'impatto della nuca sul muro. Dalle prime informazioni sembra che il 17enne sia caduto a seguito dello scivolamento della sedia per dondolio.