L'Aquila, segnale stradale avvisa: "Qui i bimbi giocano ancora in strada"

"Rallentare, qui i bambini giocano ancora per strada": recita così l'insolito segnale stradale che gli automobilisti trovano all'ingresso della frazione di Roccacerro, località marsicana del comune di Tagliacozzo, provincia de L'Aquila, in Abruzzo. Chi è al volante, dunque, è invitato a moderare la velocità per non investire i piccoli marsicani che passano i loro pomeriggi a giocare all'aria aperta, lontani da tv e videogiochi. Bimbi d'altri tempi!