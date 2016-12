L'Aquila, rissa tra uomini e donna incinta: lei perde il figlio

Accertamenti sono in corso da parte della polizia per verificare se la perdita del bambino che una donna portava in grembo è la conseguenza di una rissa avvenuta ad Avezzano (L'Aquila). Il fatto è accaduto a causa di lavori condominiali: scoppiata una violenta discussione tra inquilini di un palazzo situato in Via Crispi. Tre le persone al momento arrestate e sottoposte ai domiciliari. La denuncia nei loro confronti è quella di rissa aggravata.