L'Aquila, pezzi calcestruzzo giù da viadotto dell'A24: nessun ferito

Alcuni pezzi di calcestruzzo che coprono il ferro nella parte sottostante il viadotto San Giacomo sulla A24, Roma-Teramo, si sono staccati finendo in via Gabriele Rossetti, a L'Aquila. Non ci sono stati feriti e la strada è stata chiusa. I vigili del fuoco, intervenuti, hanno rimosso, per 200 metri di superficie, le parti di copriferro che stavano per cedere. Il tratto autostradale è percorribile non essendo stati rilevati danni strutturali.