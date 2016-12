L'Aquila, moto contro auto: grave

Ha perso il controllo della moto ed è andato a schiantarsi contro un'auto che arrivava in direzione opposta. Il centauro, 24 anni, è ora ricoverato in gravi condizioni al "San Salvatore" de L'Aquila. Lievemente ferito il conducente dell'auto. L'incidente è avvenuto a Carsoli, sulla via Tiburtina nel territorio della frazione di Pietrasecca. A ricostruire la dinamica i Carabinieri di Tagliacozzo (L'Aquila). Sul posto i sanitari del 118.