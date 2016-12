Grave incidente sul monte Camicia, nel massiccio del Gran Sasso in Abruzzo . Mentre si trovavano sulla parete nord due escursionisti sono precipitati e sono morti. Si tratta di due alpinisti esperti, Roberto Iannilli, 62 anni, di Cerveteri e Luca D'Andrea di Sulmona, caduti mentre si trovavano sul versante teramano della montagna. Iannilli è conosciuto per avere inaugurato molte nuove vie di montagna sia in Italia sia all'estero.

I familiari avevano denunciato da mercoledì sera la loro scomparsa, facendo scattare l'intervento del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. A individuare i corpi è stato un elicottero del 118 dopo alcuni sorvoli in zona.



Corpi legati da una sola corda - Iannilli e D'Andrea erano uno accanto all'altro, legati da una sola corda. "Stavano scalando una parete che ha uno sviluppo di 1.200 metri - dicono al Soccorso alpino -. Non si può stabilire da che altezza siano precipitati".

Iannilli, una vita per la montagna - Iannilli era un alpinista molto conosciuto ed esperto. Sembra che fosse sul monte Camicia per aprire un nuovo itinerario sul suo versante. Con D'Andrea, era impegnato da anni in imprese comuni ed è considerato uno dei massimi esperti di arrampicata nel nostro Paese. Ha vinto per due volte il premio "Consiglio", massimo riconoscimento alpinistico italiano.



Era particolarmente legato al Gran Sasso dove, in solitaria o con altri escursionisti, ha inaugurato più di 100 nuove vie. E' stato inoltre tra i finalisti al premio internazionale "Piolet d'Or", per una impresa compiuta sulle Ande peruviane. Molto nota, tra gli appassionati, anche la sua scalata alla "Bartolomei Tower", sull'Himalaya.



Già nel 2010 era rimasto vittima di un incidente simile, sempre sul Gran Sasso, durante una scalata. Era precipitato per una trentina di metri e si era fratturato i polsi e ferito alla testa.