Un elicottero dei vigili del fuoco è precipitato a Campo Imperatore, in Abruzzo. Il mezzo, in fase di atterraggio a Fonte Vetica, per un improvviso problema, è caduto rovinosamente al suolo. Le tre persone a bordo sono sopravvissute all'incidente. In un video, postato su Facebook, le immagini del tentativo di atterraggio.