00:35 - Sono in corso da alcune ore le ricerche di due militari di stanza a L'Aquila partiti venerdì mattina da Campo Imperatore per una escursione sul Corno Grande, la cima più alta del Gran Sasso, in Abruzzo. E' possibile che i due siano stati sorpresi dal maltempo, dato che nel pomeriggio nella zona è calata una fitta nebbia e che si siano trovati in difficoltà anche per la neve e il ghiaccio presenti sulla cima del Corno.