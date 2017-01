L'Aquila, caso di meningite ad Avezzano: accertamenti su una donna

Accertamenti sanitari sono in corso su una donna colpita da meningite e che attualmente si trova nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Avezzano (L'Aquila). Subito dopo il ricovero sono scattate immediatamente tutte le procedure di terapia e di profilassi necessarie. Come spiegato dall'Asl locale, "giovedì, in seguito alle risultanze delle analisi di laboratorio, si conoscerà con esattezza la forma di meningite".