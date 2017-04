L'Aquila, auto si ribalta su A25: muore bimbo di 9 anni

Un bambino di 9 anni è morto mentre la sorellina di 7 è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A25 nei pressi del casello di Celano (L'Aquila), in direzione Roma. Nell'auto sulla quale viaggiavano i bambini, guidata dal padre, c'erano anche la madre e un neonato. Non si conoscono le loro condizioni. La vettura, per cause da accertare, si è ribaltata sulla carreggiata schiantandosi contro il guardrail.