Infibulazione, due bambine tolte ai genitori: "Mutilazione riprovevole"

Come racconta il quotidiano Il Centro, i difensori della coppia, residente in Val Vibrata ma in carcere in seguito a una condanna per sfruttamento della prostituzione e riduzione in stato di schiavitù, hanno provato a convincere i giudici della loro estraneità. L'intervento, avevano raccontato, era stato "effettuato dalla nonna" delle bambine e non vi era modo di opporsi a quella che è una "tradizione locale".



La Cassazione, tuttavia, ha deciso di sposare la tesi della Corte d'Appello, secondo cui la pratica "non trova alcuna giustificazione, neppure se attribuita a usanze e a tradizioni proprie della cultura di origine".



I legali dei genitori, tuttavia, sembra non siano intenzionati ad arrendersi e pensano di rivolgersi ora alla Corte europea per i diritti dell'uomo.