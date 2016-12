Incinta di tre gemelli per un "preservativo difettoso": risarcita

12:46 - Una 40enne di Pescara è rimasta incinta di tre gemelli a causa di un "preservativo difettoso". Una gravidanza indesiderata che le ha fatto ottenere un risarcimento di 500mila euro da parte della ditta produttrice del profilattico. La donna, disoccupata e già con tre figli, non ha voluto interrompere la gravidanza "per motivi morali e religiosi". Il contraccettivo in questione è risultato "difettoso" a seguito di una perizia.

La cifra di risarcimento inizialmente richiesta ammontava a un milione di euro. A renderlo noto è un comunicato della Fnc (Fondazione nazionale consumatori) ripreso dal sito "il Centro".