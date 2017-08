Incidente in moto a Civitella Roveto (L'Aquila): muore 33enne

Un trentatreenne, originario di un paese della Valle Roveto, è morto in seguito a un incidente in moto avvenuto sabato, nei pressi di Civitella Roveto (L'Aquila). La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione che hanno effettuato i rilievi del caso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118.