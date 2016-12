Incidente di caccia, muore 58enne

21:54 - Nel corso di una battuta di caccia ha perso la vita Nicola Costanzo, 58 anni di Guardiabruna, frazione di Torrebruna (Chieti). L'incidente è accaduto in località Mattioni dove il cacciatore si era recato assieme ad alcuni amici. Verosimilmente l'uomo sarebbe stato colpito dagli stessi cacciatori che erano con lui dopo essersi spostato, non segnalandolo, dal luogo dove si era appostato. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.