Scartare i regali sotto l'albero, nel giorno di Natale, e ritrovarsi in mano una preziosa giftbox di Boscolo sulla quale, in copertina, è segnalata la possibilità di soggiornare per un weekend relax all'hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), il resort di lusso con tanto di Spa spazzato via da una valanga, che meno di un anno fa, il 18 gennaio, ha ucciso 29 persone, tra ospiti e personale della struttura. Come riporta Il Tirreno, grande è stato lo stupore di chi ha ricevuto il dono e ha letto sulla scatola di questa scelta da fare tra le oltre 40 destinazioni proposte, anche se poi all'interno del catalogo né sul sito è presente la sfortunata località sul Gran Sasso.