Il Centro Italia trema: scossa di 3.9 nell'Aquilano | Altro sisma nel Piacentino

Un terremoto di magnitudo 3.9 è stato registrato nella provincia de L'Aquila a una profondità di 8 chilometri. L'epicentro è il Comune di Scurcola Marsicana. Non si segnalano per ora danni a cose o persone. La scossa è stata avvertita anche in alcune periferie di Roma e del suo circondario. Sisma di magnitudo 3.7 anche nel Piacentino.

La terra trema anche nel Piacentino - Una scossa di magnitudo 3.7 si è verificata nel Piacentino. Il terremoto, registrato dalle stazioni della rete sismica dell'Istituto nazionale di Geofisica, è stato localizzato con epicentro a sei chilometri a nord di Morfasso. Non sono giunte finora segnalazioni di danni.



Paura nella Marsica - Tanta paura nell'Aquilano, per gli abitanti di Scurcola Marsicana e dei Comuni della Marsica. Per precauzione alcuni abitanti sono scesi in strada, ma la situazione non sembra destare preoccupazioni. Qualcuno ha anche deciso di trascorrere la notte fuori casa. Molte sono state comunque le telefonate registrate dai centralini dei vigili del fuoco che tengono la situazione sotto controllo.



Lunedì scuole chiuse ad Avezzano - Primo giorno di scuola rimandato ad Avezzano (L'Aquila) dopo la scossa. Il sindaco, Gabriele De Angelis, su Facebook, ha annuncia di aver firmato "a scopo precauzionale un'ordinanza per la sospensione delle attività didattiche delle scuole di Avezzano di ogni ordine e grado per lunediì 11 settembre, al fine di poter effettuare una immediata verifica degli edifici alla luce della scossa". Scuole chiuse anche a Tagliacozzo.