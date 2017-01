Hotel Rigopiano, un superstite: moglie figli sepolti sotto la neve

"Sono salvo perché ero andato a prendere una cosa in automobile". Lo ha detto medici Giampaolo Parete, 38 anni, che ha lanciato l'allarme per la valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano. La moglie e i due figli di Parete sono sotto le macerie dell'albergo. "E' arrivata la valanga - ha detto ancora ai sanitari il 38enne, ricoverato in Rianimazione - sono stato sommerso dalla neve, ma sono riuscito a uscire. L'auto non è stata sepolta".