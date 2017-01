Hotel Rigopiano "spazzato via" da slavina: nessun segnale superstiti

I soccorritori sono arrivati all'hotel Rigopiano, "la situazione è drammatica, l'albergo è stato spazzato via, è rimasto in piedi solo un pezzetto", hanno riferito i vigili del fuoco. "Ci sono tonnellate di neve, alberi sradicati e detriti - hanno aggiunto - che hanno sommerso l'area dove si trovava l'albergo". Pochissime le speranze di trovare qualcuno dei 30 dispersi in vita: le unità cinofile arrivate sul posto non sono in grado di rilevare segnali.