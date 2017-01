Hotel Rigopiano, soccorritore: andiamo avanti, forse ancora dei vivi

"Andremo avanti sempre, finché non li troveremo tutti. Potrebbero ancora esserci delle persone in vita là sotto. Non possiamo dare nulla per scontato. Ci sono delle famiglie che aspettano". Lo ha detto un operatore del Soccorso alpino nazionale, Luca Giai Arcota, tornato a Penne (Pescara) da un turno di ricerche sotto le macerie dell'hotel Rigopiano. "Oggi abbiamo fatto un lavoro mostruoso, eccezionale", ha aggiunto.