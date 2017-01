Hotel Rigopiano, cinque i morti: 23 persone risultano ancora disperse

"Francesca chiede di Stefano". Lo dice il padre di Stefano Feniello, giovane disperso all'hotel Rigopiano, che racconta di aver parlato con i parenti di Francesca Bronzi, fidanzata del ragazzo, ora ricoverata in ospedale in buone condizioni di salute. "Se chiede di mio figlio - dice visibilmente provato il padre del giovane - immagino che non sappia cosa sia accaduto a Stefano". I due erano a Rigopiano per festeggiare il compleanno del giovane.