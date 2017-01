Hotel Rigopiano, bimbi salvati stanno bene: passata notte tranquilla

I quattro bambini salvati dalle macerie dell'albergo di Rigopiano "stanno bene", senza conseguenze per l'ipotermia e hanno "passato una notte tranquilla". Lo dice Rossano Di Luzio, del presidio Ospedaliero di Pescara, facendo il punto in conferenza stampa. "Il loro stato d'animo è quello di chi ha vissuto un dramma ed è stato in condizioni precarie per molte ore", aggiunge.