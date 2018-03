Giovane ucciso a Pescara, la mamma: "Trovate il killer del mio angelo custode"

"Ho solo un progetto: trovare l'assassino di mio figlio, era il mio angelo custode". Usa parole battagliere Laura Lamaletto, la madre del 29enne Alessandro Neri ucciso da un colpo di pistola a Pescara e trovato tre giorni dopo la sua scomparsa. La donna, a NewsMediaset, ricorda l'ultimo saluto del figlio. "Mi ha detto: 'Non so se torno per cena' e ci siamo abbracciati". "L'assassino non era solo - conclude. - Li devo trovare: non voglio lungaggini".