Gelo polare su Calabria e Abruzzo

Abruzzo come la Lapponia: a Rivisondoli, in provincia de L'Aquila, sull'Altopiano delle Cinque Miglia a 1250 metri di quota la temperatura è scesa fino a -28 gradi, la stessa temperatura che a quell'ora si registrava in Lapponia, a Rovaniemi. Gelo anche sui rilievi della Sila dove la temperatura è arrivata a -20 e il manto bianco ha raggiunto gli 80 centimetri a valle. I laghi Cecita a Camigliatello e Arvo a Lorica sono interamente ghiacciati.