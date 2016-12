Fugge in bus dopo rapina: arrestato

Un 45enne di Palermo, ma residente a Lanciano (Chieti), è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rapinato l'ufficio postale di San Vito Marina. Il malvivente, già noto alle forze dell'ordine, era fuggito con un bottino di 21.600 euro su un autobus di linea per rientrare in paese. Proprio alla fermata del bus è stato bloccato dai militari: aveva con sé la refurtiva, il coltello e gli occhiali utilizzati per mettere a segno il colpo.