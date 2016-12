Fuga di gas, esplosione in villa

00:39 - Ci sarebbe una fuga di gas all'origine di un'esplosione che ha distrutto una villetta di campagna nel territorio comunale di Corvara (Pescara). L'abitazione era vuota al momento dello scoppio. L'esplosione ha provocato un incendio che ha mandato in fumo parte dell'abitazione e, in particolare, il tetto in legno. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni residenti della zona che hanno udito il boato e avvertito lo spostamento d'aria.