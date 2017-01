Emergenza neve, anziana isolata nel Teramano non crede ai suoi occhi quando arriva la polizia con i viveri

Mentre l'emergenza neve continua a sfiancare il Centro Italia, dalle zone colpite arrivano belle storie di solidarietà. Protagonisti i poliziotti che, in una contrada nel Teramano, hanno portato i viveri a un'anziana signora isolata in casa da giorni. Pane, scatolame, acqua, sapone: dai pacchi portati a spalla dagli agenti, percorrendo l'impervia strada innevata a piedi, esce ogni bene e l'anziana non trova parole per ringraziare. Il video della sua reazione è commovente.

Nel video, pubblicato sulla pagina Facebook della Polizia di Stato, si vedono i poliziotti che, dopo aver camminato tra la neve carichi di scatole piene di cibo e acqua, arrivano alla porta dell'anziana, sola tra le mura di casa in Contrada Manzitti (nel comune di Montefino, in provincia di Teramo) senza luce, linea telefonica e cibo. Alla vista degli agenti, la reazione della donna è davvero commovente: grata per il gesto di solidarietà nei suoi confronti, unisce le mani in preghiera quando le viene mostrato il pane sulla tavola.



"La consapevolezza che sono ancora parecchie le persone da raggiungere fa sì che quei poliziotti da più di 72 ore non facciano un giorno di riposo, ma la soddisfazione di dare un aiuto concreto li ripaga di ogni fatica", commenta la Polizia di Stato sul post, corredato dell'hashtag #essercisempre.