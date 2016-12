Duplice omicidio a Pescara, uccisi madre e figlio: assassino confessa

Duplice omicidio nel primo pomeriggio in via Tibullo a Pescara. Le vittime sono una donna polacca di 56 anni e suo figlio di 23 . Poco dopo l'aggressione la polizia ha fermato nei pressi del luogo della tragedia un uomo sporco di sangue che cercava di nascondersi in un giardinetto. Portato in questura, ha confessato di aver ucciso, a seguito di una lite, la donna con un bastone e il giovane con un coltello.

Ad allertare i soccorsi è stata una vicina di casa che ha trovato le tracce di sangue sulle scale e vicino alla porta dell'appartamento. I soccorritori, arrivati nel bilocale teatro del duplice omicidio, hanno trovato il ragazzo già cadavere e in un lago di sangue, mentre la donna respirava ancora ma è morta subito dopo.



L'omicida è un ucraino - L'omicida è un tossicodipendente di origine ucraina. Fermato dalla polizia a poche centinaia di metri dal bilocale di via Tibullo aveva con sé un borsone blu con una mazza da baseball sporca di sangue.



All'origine del duplice omicidio una lite per un pc rotto - Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, che ha precedenti, è un tossicodipendente ed era cliente del 23enne, spacciatore, anche lui con precedenti. La lite tuttavia non sarebbe stata scatenata da questioni legate alla droga, ma da un computer rotto. La madre probabilmente è rientrata quando l'assassino era ancora in casa ed anche per lei non c'è stato scampo.