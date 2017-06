Dottoressa uccisa, l'amica: "Denunce per stalking furono archiviate"

"Aveva presentato due denunce contro il suo stalker, ma erano state entrambe archiviate". Lo riferisce Caterina Longo, amica di Ester Pasqualoni, la dottoressa uccisa a coltellate fuori dall'ospedale di Sant'Omero (Teramo). L'uomo, dice la Longo riferendosi allo stalker della vittima, la perseguitava "da diversi anni". "Si era intrufolato nella sua vita non sappiamo neanche come, con artifici e raggiri. Non era un suo ex, era solo ossessionato da lei".