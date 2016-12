Dimesso da ospedale, muore 14enne

La Asl di Teramo ha aperto un'inchiesta interna sulla morte di Lorenzo Panichi, il quattordicenne di Tortoreto morto martedì all'ospedale di Giulianova dove era arrivato in gravissime condizioni, poche ore dopo essere stato dimesso dall'ospedale di S.Omero. In una nota l'Asl sottolinea come abbia "attivato prontamente l'unità di crisi al fine di acquisire tutta la documentazione relativa al caso e analizzare la vicenda".