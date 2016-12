19:59 - Il Tribunale dell'Aquila ha assolto "perché il fatto non sussiste" i cinque imputati nel processo per il crollo dello stabile in via XX settembre 79, a L'Aquila, davanti alla Casa dello Studente, dove nel terremoto del 6 aprile 2009 morirono nove persone. Lo stesso pm Fabio Picuti aveva chiesto l'assoluzione per gli imputati, accusati di omicidio colposo, disastro colposo e lesioni gravi.