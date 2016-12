Fabrizio Pellegrini, il pianista di 47 anni malato di fibromialgia e finito in carcere a Chieti per aver coltivato piante di cannabis per curarsi, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Lo annunciano i suoi legali. Per Pellegrini c'è stata una vasta mobilitazione fino all'annuncio di verifiche da parte del ministro della Giustizia, Andrea Orlando. "E' come tornare alla vita", ha commentato appena uscito dalla casa circondariale.