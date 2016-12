Per Luca - nome di fantasia - il computer era tutto: non solo uno strumento di studio, ma anche il mezzo più veloce per comunicare con professori e compagni. Luca è infatti un ragazzino di 13 anni non vedente che frequenta la terza media ad Atessa, in provincia di Chieti: il suo pc, dotato di particolari programmi, è stato rubato a scuola.