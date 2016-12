Chieti, incendio distrugge azienda

Un incendio ha distrutto nella zona industriale di Tufillo (Chieti) un capannone utilizzato da un'azienda di arredi in legno. Per domare le fiamme, visibili dalla Ss 650, sono giunte squadre di vigili del Fuoco da Vasto e da Termoli (Campobasso). La struttura è di proprietà comunale ed è in uso a una società di giovani del luogo. Al momento non si escludono ipotesi sulle cause del rogo.