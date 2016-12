28 maggio 2016 13:42 Chieti, gli rubarono il computer a scuola: donato al ragazzino diversamente abile un pc tutto nuovo Grazie ad alcuni programmi particolari, quella macchina era tutto per Sandro: ora potrà finalmente ritornare a prepararsi per gli esami di terza media

Avevano rubato a scuola il computer di un ragazzino diversamente abile: quella macchina era la vita per Sandro, che in tal modo poteva comunicare con professori e compagni grazie ad alcuni programmi informatici particolari. I genitori avevano lanciato un appello affinché il pc venisse restituito al loro figlio, che senza quel mezzo non riusciva più a studiare adeguatamente per gli esami di terza media. Ora, il lieto fine: ad accorrere in soccorso del 13enne è arrivata un'associazione di Roma che ha donato al ragazzino un pc nuovo.



La madre conferma ai microfoni di Tgcom24 la grande gioia del figlio nel poter finalmente ritornare a prepararsi con calma e dedizione ai suoi esami: "Questo computer è importantissimo per Sandro, da lì può ricavare tutte le informazioni e fare ricerche. E' un po' agitato per questo esame, dovrà fare gli scritti e gli orali, però è bravissimo a scuola. La sua materia preferita è la matematica". Sandro è dunque tornato a studiare con passione, conciliando la scuola con lo sport: va in bicicletta, gioca a tennis e a calcio.

L'insostituibile computer di Sandro è stato rubato proprio a scuola, in un luogo che dovrebbe essere sicuro per gli studenti, soprattutto se aventi una disabilità: Sandro ha perso la vista per una malattia all'età di quattro anni e mezzo, e dunque quel pc era tutto per lui. "Ci è crollato il mondo addosso, il bambino comunque si stava preparando per gli esami e questa era una notizia che comunque ci creava molti problemi", ha commentato il padre.