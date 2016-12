Chieti, garage trasformati in una casa di riposo: denunciati marito e moglie

10:48 - Hanno trasformato i garage di un'abitazione in una "casa di riposo" abusiva e, in assenza di cure mediche, assistenza sanitaria e autorizzazione degli enti, hanno ricoverato quattro anziani ultraottantenni non autosufficienti. Per questo due coniugi sono stati denunciati alla procura di Vasto con l'accusa di esercizio abusivo di professione sanitaria e abbandono di persone incapaci. La struttura era in un paesino della provincia di Chieti.

L'operazione dei carabinieri del Nas di Pescara è scattata dopo la segnalazione che, in un paese del vastese, una famiglia - marito e moglie - aveva realizzato un ricovero per anziani nei garage di casa. Individuata l'abitazione, con la collaborazione dei carabinieri della stazione del luogo, su delega della Procura di Vasto, hanno eseguito un'ispezione. Al sopralluogo hanno preso parte anche i medici della Asl intervenuti con i Nas per le valutazioni sanitarie.



Il sindaco, informato dai Nas, ha emesso un'ordinanza, disponendo il trasferimento degli anziani in strutture idonee. Da gennaio, solo in Abruzzo, sono stati 43 i controlli in strutture per anziani, cinque delle quali sono state chiuse per carenze igieniche, strutturali ed organizzative. Quattordici titolari sono stati denunciati per violazioni penali e delle norme assistenziali, 16 persone segnalate per disfunzioni igieniche.