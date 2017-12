Chieti, accoltellato da cognato durante pranzo di Natale: è grave

Erano a tavola per il pranzo di Natale quando è iniziata una violenta lite tra due parenti al culmine della quale uno dei due ha preso un coltello da cucina. L'uomo ha quindi colpito il cognato al collo, ferendolo gravemente. L'aggressione è avvenuta in contrada Montevecchio a Vasto Marina, in provincia di Chieti. L'accoltellato, dopo essere giunto al pronto soccorso, è stato immediatamente trasferito in sala operatoria.