Chieti, accoltellata dall'ex marito a Vasto: l'uomo è ricercato

Una donna di 58 anni è stata accoltellata in pieno centro a Vasto (Chieti) dall'ex marito, che l'ha raggiunta alle spalle per poi darsi alla fuga. Trasportata d'urgenza all'ospedale "San Pio da Pietrelcina", è stata operata e, nonostante la coltellata le avesse perforato i polmoni, non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, di 54 anni, è ora attivamente ricercato dai carabinieri.